رئيس الفاف يحلّ لجنة تسوية النزاعات

قرّر المكتب الفيدرالي التابع “الفاف”في اجتماع اليوم برئاسة وليد صادي حل اللجنة الحالية لتسوية النزاعات وإعادة تشكيلها من جديد مستقبلا.

وقالت الفاف في بيان لها اليوم أن الإجراء جاء وفق الأشكال التنظيمية المطلوبة في إشارة منها إلى فشل الهيئة السابقة في تسوية الأمور المادية و الإدارية بين اللأندية و اللاعبين.

كما تم تعيين يوسف حمودة بصفة قاض وحيد للتكفّل بالقضايا العالقة إلى غاية إعادرة تشكيلة الغرفة.

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