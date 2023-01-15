رئيس الفاف يرفض الحديث عن ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية 

رفض رئيس الفاف جهيد زفيزف الحديث عن موضوع مزدوجي الجنسية الذي يدور مؤخرا بشأن لاعبين مثل عوار و عدلي وايت نوري.

وقال زفيزف في تصريح له لـ “النهار” اليوم الأحد “لا املك أي تعليق في هذا الموضوع”.

كما اضاف رئيس الفاف :”العمل متواصل فيما يخص هذه القضية” .

يذكر. أن رئيس الفاف أكّد في وقت سابق أن ملف عوار يسير في الطريق الصحيح. إلى جانب عدد من اللاعبين الفرانكوجزائريين مثل ريان ايت نوري وغويري.

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