رئيس الفاف يستقبل سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر

استقبل صبيحة اليوم الخميس، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت.

الاستقبال تم بمقر الفاف بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة بحضور نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ياسين بن حمزة.

كما حضر عملية الاستقبال، الأمين العام للفاف منير دبيشي، والتقط إيكارت صورة تذكارية بمجسم كأس إفريقيا 2019.

وتبادل عمارة بعض الهدايا الرمزية مع سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر ومنحه قميص الخضر يحمل إسمه.