رئيس الفاف يشارك في الأشغال الجمعية العامة للجنة الأولمبية

كشف بيان الفاف اليوم عن مشاركة الرئيس شرف الدين عمارة في أشغال الجمعية العامة العادية. للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنعقدة في 21 افريل بالعاصمة.

كما حضر شرف الدين عمارة كعضو منتخب في اللجنة التنفيذية لـ “الكوا” للعهدة الأولمبية 2021.2024 حيث يشغل منصب الرئيس المكلف بالمالية.

كما قال بيان الفاف أن جاءت مشاركة عمارة بحكم أنه ممثل الإتحاد في الجمعية العامة للجنة الاولمبية.

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