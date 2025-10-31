رئيس الفاف يشارك في إحياء الذكرى الـ71 لثورة نوفمبر

أشرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي اليوم الجمعة على إحياء الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة بمركز سيدي موسى بحضور أعضاء المكتب الفدرالي والأمين العام نذير بوزناد.

وجرى بالمناسبة رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية في أجواء مهيبة تؤكد تمسك الأسرة الكروية بقيم نوفمبر ومعاني التضحية والوطنية.

وأكد رئيس الفاف في كلمته الرمزية أن هذه المناسبة التاريخية تبقى محطة لاستلهام الدروس والعبر وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال القادمة مشيدا بتضحيات أبطال الثورة الذين صنعوا مجد الجزائر.