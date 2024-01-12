رئيس الفاف يصل أبيدجان لحضور حفل افتتاح كان كوت ديفوار

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن وصول رئيس الفاف وليد صادي إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وسيكون وليد صادي في حفل إفتتاح كأس أمم افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار 2023 تلبية لدعورة رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي.

كما سيكون خليفة زفيزف حاضرا في اجتماع الكاف المرتقب هذا الأسبوع لوضع التفاصيل الأخيرة قبل التحدي القادم لمحاربي الصحراء.

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