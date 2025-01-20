رئيس “الفاف” يعزي لاعب جبهة التحرير الوطني محمد معوش

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الإثنين، رسالة تعزية ومواساة، للاعب جبهة التحرير الوطني محمد معوش، إثر تلقيه نبأ وفاة زوجته.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها صادي، لمحمد معوش، والتي أبدى له من خلالها تضامنه الكبير معه في محنته هذه.

كما دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي، بأسمى عباراة المواساة، راجيا المولى أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة.