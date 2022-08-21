رئيس الفاف يعيّن حيمودي نائب رئيس التحكيم ومدجيبة مديرا فنيا

عيّن رئيس الفاف جهيد زفيزف رسميا، اليوم الأحد، برفقة الأمين العام منير دبيشي مسؤولي التحكيم الجدد للبطولة الوطنية.

وقال موقع الفاف أن الأمر يتعلق بكل من جمال حيمودي الذي عيّن نائبا لرئيس التحكيم. إلى جانب تعيين رشيد مدجيبة مديرا فنيا وطنيا للتحكيم.

كما عيّن موريشيوس ليم مدير تطوير التحكيم، وهو الذي يعتبر أحد أفضل التقنيين في هذا المجال باعتراف الفيفا.

وجرى هذا التعيين بالمركز التقني سيدي موسى وسط حضور المعنيين.

كما انتهز رئيس الفاف الفرصة للحديث عن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وقال موقع الفاف أن زفيزف طالب بضرورة رفع مستوى التحكيم الجزائري على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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