رئيس الفاف يقوم بزيارة إلى ملعب وهران

قام شرف الدين عمارة رئيس الفاف رفقة عضو المكتب الفيدرالي السيد رشيد أوكالي بزيارة عمل و تفقد إلى ملعب وهران. للوقوف على مدى جاهزيته.

وحسبما أورده بيان الفاف اليوم. فإن عمارة يسعى لوضع الروتوشات الأخيرة. والإتفاق على كل صغيرة وكبيرة لاستقبال المباريات التصفوية لـ “كان” كوت ديفوار أفضل استقبال.

كما قالت الفاف أن زيارة عمارة. كانت بمثابة الفرصة للقاء محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 محمد درواز. للتنسيق معه حول البرنامج الجديد.

يذكر. أن ملعب وهران سيستقبل أول مباراة لـ “الخضر” التي تجري أمام اوغندا.

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