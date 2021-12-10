رئيس الفاف يكشف أسباب عدم تقديم إحتجاجات على الهدف المصري

ردّ رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة على الإنتقادات التي وجّهت له من قبل عدد من المتتبعين.

وكشف عمارة أنّه لم يتقدم بالخطوة “قوانين كرة القدم معروفة لدى العام والخاص، لم نقدم اي احتجاج لدى الفيفا”.

وأردف خليفة زطشي “لم نقم بهذه الخطوة لتفادي التأثير على التركيز على اللاعبين. لأننا كنّا نعلم أننا متاهلين رسميا، ودخلنا مباشرة في مباراة المغرب”.

كما ختم عمارة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها تيطراوي “بصراحة، لم نتقدم بأي إحتجاج كذلك، ولنفس السبب، المهم أنّنا سنواصل عملنا. والعمل على الذهاب بعيدا في المنافسة”.

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