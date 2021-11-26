رئيس الفاف يكشف حقيقة الخلافات بينه وبين بلماضي

شدد رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، على أن العلاقة بينه وبين جمال بلماضي، وعكس ما يشاع جيدة لأبعد الحدود.

وتحدث خليفة خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية في هذا الشأن قائلا :”العلاقة بيننا جيدة، بل يمكنني التأكيد بأنها ممتازة”.

ليردف في نفس السياق :”بلماضي يحب الجزائر، وأنا أحب الجزائر، ونعمل سويا من أجل الوصول للأهداف المرسومة”.

يذكر بأن عمارة، أكد في وقت سبق، بأنه سيحسم ملف تجديد عقد “الكوتش”، بعد نهائيات كأس العالم 2022.