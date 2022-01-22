رئيس الفاف يكشف عن المقوّمات التي ستؤهل الجزائر إلى المونديال

أبدى رئيس الفاف رأيه في القرعة أو ستجبر الجزائر بالعودة إلى الكاميرون لمواجهة ذات المنتخب في المباراة الفاصلة للمونديال.

وقال عمارة اليوم “مهما كانت القرعة، كنت اعلم أنّها ستكون إصطدامات قوية، كل المباريات صعبة، كلها ستكون قوية والمنافسة شديدة” وأضاف ” أكيد أن المنتخب الذي سيلعب مباراة الذهاب خارج الديار سيكون له الحظ”.

كما ختم “التاريخ لا يعني شيء، المباراة الفاصلة تلعب فوق المستطيل الأخضر، والمنتخب الجزائري يملك كل المؤهلات للتأهل إلى المونديال، التعثر في كأس افريقيا اعتبره تعثر، و المنتخب لا يزال قوي”