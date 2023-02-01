رئيس الفاف يكشف عن مستقبل بوقرة مع الخضر

كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف عن المهمة الجديدة التي سيقوم بها الناخب الوطني مجيد بوقرة بعد اختتام الشان.

وقال رئيس الفاف جهيد زفيزف خلال حضوره قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة “بوقرة ابن المنتخب وابن الجزائر و لهذا نحتاجه مستقبلا، و سبقى مدربا ومسيّرا كذلك في الوقت نفسه على المستوى البعيد لأننا نحتاجه”.

كما أضاف في حديثه عن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ” المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اثبت أنه يقوم بعمل كبير و لعب مباريات ودية عديدة، كما لا يزال يملك فرصة للتحضير جيّدا للمنافسة”

وأردف “الجزائر في الطريق الصحيح، وبلدنا يسترجع مكانته العالية شيئا فشيئا ، المنتخب الوطني حضر جيّدا على طريقة منتهجة للنهائي”.

كما كشف زفيزف عن عدد البلدان المنافسة للجزائر على احتضان كان 2025 “4 دول تنافسنا على احتضان كان 2025”.

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