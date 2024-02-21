رئيس الفاف يكشف موعد الإعلان عن خليفة بلماضي

كشف رئيس الفاف وليد صادي، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان عن المدرب الجديد لـ “الخضر” بعدما نفى كل الأخبار المتداولة بشأن الأسماء.

وقال وليد صادي في تصريح له للتلفزيون العمومي “لم نتوصل إلى اتفاق مع أي مدرب وما يتكلم هناك وهناك أخبار لا أساس لها من الصحة، مع ما يشاع عن الإتفاق مع مدرب جديد ليس صحيحا”.

وأضاف صادي “الإعلان عن المدرب الجديد سيكون بنسبة كبيرة في غضون أسبوع تقريبا”.

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