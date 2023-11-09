رئيس الفاف يكشف موعد سفرية الخضر إلى مابوتو لمواجهة موزمبيق

كشف رئيس الفاف وليد صادي عن موعد سفرية الخضر إلى مدينة مابوتو لمواجهة منتخب موزمبيق في تصفيات كأس العالم.

وأكد وليد صادي خلال الاجتماع بأعضاء المكتب الفيدرالي اليوم الخميس، أنه حدد موعد السفرية الذي سيكون يوم 16 نوفمبر 2023 في نفس يوم مواجهة منتخب الصومال.

ويواجه القائد رياض محرز و رفقائه منتخب الصومال بالجزائر بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 15:00 سا بالتوقيت المحلي. حيث يسعى اللاعبون للفوز بالنقاط الثلاث لا غير، قبل التوجه مباشرة إلى مابوتو.

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