رئيس الفاف يكشف موعد لقاء بلماضي وبوقرة لحسم موعد التنقل لقطر

يجتمع رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة بالناخب الوطني جمال بلماضي ومدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة غدا لحسم قرار التربص. وتحديد موعد السفرية إلى قطر.

وقال المكلّف بالإعلام صالح باي عبود اليوم الجمعة في حديثه للإذاعة الوطنية أن عمارة قرّر لقاء الثنائي بلماضي وبوقرة لوضع البرنامج الرئيسي.

وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر يوم 30 نوفمبر 2021 وتختم يوم 18 دسمبر2021.

يذكر، أن ضبط القائمة يتولى مهمتّها كل من بوقرة، والكوتش بلماضي الذي لا زال متواجدا في الجزائر ويقف على كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخب الوطني عامة.

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حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.

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