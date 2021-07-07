رئيس الفاف يلتقي نظيره المصري

إستغل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، تواجده في العاصمة المصرية القاهرة، للالتقاء بنظيره رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد.

وتستغل الرجل الأول في الفاف، الفُرصة من أجل التعرف على نظيره المصري، ومناقشة العديد من الأمور بينهما من أجل تطوير الكرة في البلدين.

يُذكر بأن خليفة خير الدين زطشي، تواجد في أرض الكنانة من أجل مُتابعة نهائي كأس العرب، والذي خسره شُبان الخضر بهدفين مُقابل واحد أمام نظيرهم السعودي.

ويُكثف الرئيس السابق لشباب بلوزداد، إجتماعاته في الآونة الأخيرة في كل المناسبات العربية والإفريقية.