رئيس الفاف ينصب لجنة تنظيم “الشان”

نصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، شرف الدين عمارة، اللجنة المكلفة بتنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023 المقررة بالجزائر.

وقرر شرف الدين عمارة، اسناد رئاسة هذه اللجنة، لرشيد أوكالي، عضو المكتب الفيدرالي، ورئيس اللجنة المالية.

كما عين العضو الآخر للمكتب الفيدرالي ونائب رئيس الفاف، ياسين بن حمزة، نائبا لرئيس اللجنة المنظمة “للشان”.

ويترأس رشيد أوكالي، وياسين بن حمزة، 14 لجنة، تابعة للجنة التنظيم، على غرار لجنة المنافسات، لجنة التحكيم، لجنة الإعلام وغيرها

وشدد شرف الدين عمارة، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذا الحدث القاري، والذي يحظى باهتمام السلطالت، وعلى رأسها رئيس الجمهورية.