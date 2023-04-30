رئيس الفاف يهنئ سوسطارة بالإنجاز القاري

قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف بتهنئة فريق إتحاد العاصمة بعد تحقيق التأهل المبهر لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وكتبت الفاف عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الأحد، :”الإتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ نادي اتحاد الجزائر بمناسبة تأهل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم”.

يذكر، ان المدرب عبد الحق بن شيخة ولاعبي عادوا بالتأهل من المغرب أمام الجيش الملكي رغم الخسارة بثلاثية مقابل اثنين.

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