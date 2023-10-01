رئيس الفاف يهنئ سوسطارة على التأهل لدور المجموعات

هنّأ رئيس الفاف وليد صادي إدارة اتحاد العاصمة ولاعبيها على المشوار الطيب الذين قطعوه في منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وبارك وليد صادي للمدرب عبد الحق بن شيخة و لاعبيه على فوز اليوم أمام الفتح الرباطي في منافسة الكاف، عبر صفحته الرسمية على منصة “x”.

وقال وليد صادي “نبارك لإتحاد العاصمة التأهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف خليفة زفيزف”نتمنى به مشواره موفقا في طريق الحفاظ على لقبه و مواصلة تمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل”.

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