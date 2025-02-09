رئيس الفاف يهنئ مولودية الجزائر بتتويجها الجديد

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، تهانيه لفريق مولودية الجزائر، بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تهاني رئيس “الفاف” وليد صادي، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، لفريق مولودية الجزائر.

كما أشار الاتحاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن هذا اللقب، هو الرابع في تاريخ مولودية الجزائر، بعد تتويجاته سنوات 2006، 2007، 2014.

يدكر أن فريق مولودية الجزائر، توّج أمس السبت، بكأس السوبر، بعد فوزه على شباب بلوزداد، بضربات الترجيح.