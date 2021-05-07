رئيس الفاف يوضح سبب إبعاد حيمودي من اللجنة المركزية للتحكيم

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن سبب إبعاد الحكم الدولي جمال حيمودي عن اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للفاف.

وتحدث شريف الدين عمارة عن التركيبة البشرية الجديدة للجنة التحكيم على هامش إجتماعة يوم أمس برؤساء أندية الرابطة المحترفة قائلا:

“حيمودي والعديد من الحكام الجزائريين الآخرين الذين شرفوا الصافرة الجزائرية على الساحة الدولية، ونحن فخورين بهم، هذه المرة لدي منصبين فقط، وهو منصب نائب رئيس اللجنة، ومنصب مدير وطني للتحكيم، وإخترت الأشخاص المناسبين في هذه المناصب”.

وأضاف: “هذا لا يعني أن حيمودي همش، لأن مكانته لا تزال موجودة في التحكيم، إلا إذا أبى، والأمر لايستدعي الغضب أو رد فعل معين”.