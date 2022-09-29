رئيس الفاف يُثمن اجتماعه بإنفانتينو

إجتمع أمس الأربعاء رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بالعاصمة الفرنسية باريس.

الاجتماع الذي جمع الثنائي تمحور حول كرة القدم بصفة عامة ودور الجزائر في الكرة الإفريقية وكذا عوامل تطوير كرة القدم في الجزائر.

إضافة إلى التعاون بين الفاف والفيفا، كما آشاد، إنفانتينو، بمكانة الجزائر والمنتخب الوطني في كرة القدم العالمية.

في حين ثمن، زفيزف، هذا اللقاء من كافة الجوانب مؤكدا أن الجزائر قادرة على مد يد العون لتطوير كرة القدم قاريا وعالميا.