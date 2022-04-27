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الرياضة

رئيس الفاف يُدافع عن بلماضي ويرد على إيتو !

بقلم عبد النور حواز
رئيس الفاف يُدافع عن بلماضي ويرد على إيتو !
بلماضي
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دافع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بقوة على الناخب الوطني جمال بلماضي عقب تصريحاته بخصوص التحكيم.

عمارة قال في تصريحات صحفية سهرة الثلاثاء:”نعيدها و نكررها التحكيم في إفريقيا غير عادل و لم يرتقي للمستوى المطلوب”.

كما أضاف:”تصريح الناخب الوطني لم يسيء للاتحاد الكاميروني لكرة القدم”.

“تصريحات بلماضي لم تُفهم جيدا و هناك من أراد تأويلها بشكل سلبي”.

قبل أن يختم:”إيتو صديقي ونحن من دعم الكاميرون من أجل تنظيم الكان الأخيرة”.

“على إيتو أن يتذكر موقف الجزائر اتجاه الكاميرون و الذي كان مساندا له”.

رابط دائم : https://nhar.tv/BXzJI
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