رئيس الفاف يُشارك غدا في اجتماع الجمعيات الأعضاء للكاف

يُشارك رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين غدا السبت بداية من الساعة التاسعة صباحا في اجتماع يرأسه رئيس الكاف باتريس موتسيبي وسيجمع 54 رئيسًا للجمعيات الأعضاء و 6 رؤساء للمناطق “الكاف”.

سيسمح هذا الاجتماع للحاضرين بمناقشة العديد من القضايا، لا سيما التغييرات التي تحدثها كرة القدم الإفريقية ، والخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل.

وسيسمح أيضا للرئيس عمارة شرف الدين بتعميق العلاقات مع الهيئة القارية وتقوية العلاقات مع الاتحادات الأخرى، دون الفشل في مناقشة القضايا والاهتمامات الأخرى للساعة.