رئيس الفاف يُعلق على بقاء بلماضي
بقلم عبد النور حواز
علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، على قرار الناخب الوطني، جمال بلماضي بالبقاء على رأس الخضر.
عمارة قال سهرة الثلاثاء في تصريحات للنهار:”قلتها في مرات سابقة بأن بلماضي باقي معنا، وما يربطه بالجزائر أكثر من مجرد عقد”.
كما أضاف:”ما يربط بلماضي هو أنه يُحب الجزائر والمُنتخب الوطني، وهو شخص مُلتزم”.
قبل أن يختم:”الفريق الوطني هو المُستفيد من بقاء بلماضي وقراره أسعد الكثيرين وهو يعلم أن الخضر تنتظرهم تحديات كبيرة”.
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