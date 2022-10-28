رئيس الفاف يُهنئ التلفزيون الجزائري
بقلم حواز عبد النور
قدم اليوم الجمعة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، التهنئة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
وتأتي تهنئة “الفاف” للناقل الرسمي والشريك بمناسبة الذكرى الـ60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.
كما أضاف البيان أن رئيس الفاف يُهنئ المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري باسمه واسم أعضاء المكتب الفيدرالي.
تهنئة الاتحاد الجزائري لكرة القدم للناقل الرسمي و الشريك @entv_dz بمناسبة الذكرى 60 لبسط السيادة على الإذاعة و التلفزيون pic.twitter.com/azPEW8OuGV
— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) October 28, 2022
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