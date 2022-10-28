رئيس الفاف يُهنئ التلفزيون الجزائري

قدم اليوم الجمعة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، التهنئة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وتأتي تهنئة “الفاف” للناقل الرسمي والشريك بمناسبة الذكرى الـ60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.

كما أضاف البيان أن رئيس الفاف يُهنئ المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري باسمه واسم أعضاء المكتب الفيدرالي.