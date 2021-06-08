رئيس الفاف يُهنئ حمّاد بعد إعادة إنتخابه رئيسا للكوا

فاز عبد الرحمان حمّاد بانتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، مُتفوقا على نظيره عبد الحكيم بوغادو، ليخلف نفسه على رأس “الكوا”، للسنوات الأربع القادمة أي إلى غاية سنة 2024، وهو الذي وصل لذات المنصب في سبتمبر 2020 خلفا لمُصطفى براف.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر أمسية اليوم الثلاثاء تهنئة شرف الدين عمارة بمناسبة إعادة إنتخاب عبد الرحمان حمّاد وجاء فيها:”يُهنئ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم ( الفاف) السيد شرف الدين عمارة و كافة أعضاء المكتب الفيدرالي ، السيد عبد الرحمان حماد بعد إعادة إنتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية ( كوا) لعهدة 2021-2024″.

وتفوق البطل الأولمبي على رئيس إتحادية السباحة “بوغادو” بفارق شاسع، حيث تحصل على 105 صوت مُقابل 48 صوتا لمُنافسه، بينما أُنتخب رئيس الفاف الجديد شرف الدين عمارة كعضو في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية.