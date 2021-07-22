رئيس “الفاف” يُوجه رسالة للرياضيين الجزائريين المُشاركين في أولمبياد طوكيو

وجه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” رسالة تشجيع للرياضيين الجزائريين المُشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” منشور جاء فيه:”بمناسبة انطلاق الألعاب الأولمبية طوكيو 2020″.

وأضاف الحساب:”يتقدم السيد شرف الدين عمارة ، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذا نائب رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية.. برسالة تشجيع لكافة الرياضيين الجزائريين المشاركين في هذه الدورة ، متمنيا لهم حظ موفق والتألق و تمثيل الجزائر أحسن تمثيل”.