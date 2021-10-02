رئيس الفلبين المثير للجدل يعلن إنسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم السبت، عن عزمه إعتزال الحياة السياسية بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية.

وقال دوتيرتي، انه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في العام 2022 وسينسحب من الحياة السياسية، ما قد يمهد الطريق لابنته لخوض المنافسة على أعلى منصب في البلاد.

وأورد دوتيرتي: “الشعور السائد لدى الفلبينيين هو أنني لست مؤهلا وأن الترشح لمنصب نائب الرئيس سيكون انتهاكا للدستور.. أعلن اليوم انسحابي من الحياة السياسية”.

ويحظر الدستور الفلبيني على دوتيرتي الترشح لولايةٍ ثانية، رغم إن استطلاعاتٌ الرأي تظهر أنّه ما يزال يحظى بالشعبية نفسها التي كان يتمتع بها عندما فاز في الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وكان الرئيس الفلبيني، قد أعلن في أوت الماضي، أنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، وهي خطوة إعتبر منتقدون إنها مجرد غطاء مدفوع بالخوف من أن يواجه اتهامات جنائية بعد تركه منصبه.

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