رئيس الفيفا:”محرز يعرفه جميع عاشق لكرة القدم”

آشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا “جياني أنفانتينو” كثيرا بالنجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

كما قال رئيس الفيفا في تصريحات خص بها قناة الكأس القطرية.

“هناك العديد من المواهب العربية التي شاهدناها هنا في كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021″.

كما أضاف:”هناك أيضا عدة مواهب عربية نراها كل أسبوع في أرقى الدوريات في العالم ويعرفها جميع عاشق لكرة القدم على غرار صلاح ومحرز”.

وختم:”هذه المواهب المنبثقة من العالم العربي، ستتوهج أكثر في مونديال قطر القادم”.

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كشفت مصادرنا الخاصة أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” غاضبة جدا من الهيئة الكروية الأعلى في كرة القدم.

كما أضافت ذات المصادر أن الفاف مستاءة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب دعوات اللقاء أمام قطر.

حيث منحت الفيفا للفاف 8 دعوات vip “المكان المُخصص لكبار الشخصيات” عوض 30 دعوة.

ولحد كتابة هاته الأسطر رفضت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة استلام الدعوات.

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كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب الدولي يوسف بلايلي لم تكشف عن شيء يدعو للقلق.

وأضاف بيان الفاف، الصادر أمس الأحد، أن صاحب الهدف الرائع في اللقاء الأخير أمام المغرب، سيكون حاضرا في الحصة التدريبية. بداية من أمسية اليوم بداية من الساعة 18:30 وسيتدرب بشكل عادي تحضيرا لمواجهة المنتخب القطري الأربعاء في الدور نصف النهائي.

وحصد المنتخب الوطني الجزائري كل جوائز الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. زملاء بلايلي تم اختيارهم كأفضل منتخب من الناحية الفنية في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

كما تم اختيار يوسف بلايلي أفضل لاعب في الدور ربع النهائي بنسبة تصويت بلغت 80 بالمائة. وفي نفس السياق تفوق الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة في جائزة أفضل مدرب في هذا الدور بنسبة تصويت بلغت 78 بالمائة.

ويبدو أن الهدف الأسطوري الذي وقعه النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي أمام المغرب سيجوب العالم. الحساب الرسمي لـFIFA WORLD CUP على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر فيديو لومضة إشهارية جديدة للقطرية للطيران.

واستعانت الأخيرة بهدف “بلايلي” الذي سجله سهرة السبت في الومضة الإشهارية التي تعبر عن قوة القطرية للطيران تحت شعار:”دعها تطير”. وكان بلايلي قد وقع الهدف الثاني للخضر في مرمى أسود الأطلس بتسديدة من حوالي 40 مترا.

كما قال والد بلايلي في مقطع فيديو تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن يوسف أخبره أن حارس المنتخب المغربي كثير الخروج عن منطقته. وأنه سيحاول مباغتته بتسديدة من بعيد.

في حين أهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب فوزه على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 3. بعد انتهاء الوقت الإضافي على نتيجة العادل بهدفين لمثلهما، وكان الوقت الرسمي قد انتهى على نتيجة التعادل بهدف لمثله.