رئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو يزور الجزائر شهر أفريل الداخل

سيحل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو، ضيفا على الجزائر، بداية شهر أفريل الداخل.

ومن المقرر أن يصل جياني أنفانتينو، إلى الجزائر، بتاريخ 6 افريل الداخل بالتحديد، بدعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، حسب الإذاعة الوطنية.

كما كشف ذات المصدر، بأن أنفانتينو، سيقوم خلال زيارته للجزائر، بافتتاح المركز التقني الجهوي الجديد بتلمسان، والذي تم تمويله من “الفيفا”، ضمن مخططها لتطوير التكوين، واكتشاف المواهب الشابة.

وستكون هذه الزيارة المرتقبة لرئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو، إلى الجزائر، هي الثانية لهذا الأخير، بعد الزيارة التي قام بها في جانفي 2023، أين شارك في افتتاح ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.