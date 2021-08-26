رئيس الفيفا جياني أنفانتينو يهنئ شباب بلوزداد

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني أنفانتينو رسالة تهنئة لفريق شباب بلوزداد، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة لموسم 2020-2021.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تلقي شرف الدين عمارة، رسالة التهنئة، التي وجهها أنفانتينو، لشباب بلوزداد، باعتباره رئيس الفاف.

واعتبر رئيس الفيفا، من خلال رسالته، بأن هذا الانجاز، هو نتيجة العمل الجاد والشغف والالتزام، معتبرا بأنه من حق كل فرد من نادي شباب بلوزداد، أن يفخر بهذا الإنجاز المهم.

يذكر أن شباب بلوزداد حصد لقب البطولة موسم 2020-2021، وهو اللقب الثامن في تاريخه النادي.