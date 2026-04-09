رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو يحل بالجزائر في زيارة رسمية

حلّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني انفانتينو، صباح اليوم الخميس، بالجزائر، في زيارة رسمية.

ومن القمرر أن تشهد زيارة جياني أنفانتينو، مشاركته في افتتاح المركز التقني الجهوي الجديد بتلمسان، والذي تم تمويله من “الفيفا”، ضمن مخططها لتطوير التكوين، واكتشاف المواهب الشابة.

وتعد هذه الزيارة لرئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو، إلى الجزائر، هي الثانية لهذا الأخير، بعد الزيارة التي قام بها في جانفي 2023، أين شارك في افتتاح ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.