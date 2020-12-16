رئيس الفيفا يتحدث عن محرز وصلاح

أشاد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بالدولي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، مُعتبرا الثنائي رمزين لكرة القدم العربية على الساحة العالمية، في الفترة الحالية.

وتحدث الرجل الأول في الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن نجمي مانشستر سيتي وليستر سيتي على التوالي، بمناسبة زيارته لدبي.

وقال :”الوطن العربي يضم 450 مليون شخصا، ويمتلك مواهب كبيرة في مُقدمتها رياض محرز ومحمد صلاح”.

وإعتبر خليفة، سيب بلاتير، بأن تألق محارب الصحراء وإبن النيل، يوضح الطفرة الكروية الكبيرة التي تعرفها الدول العربية مؤخرا.

ويتنافس محرز وصلاح، على زعامة العرب كرويا في السنوات الماضية، بعدما حقق كل الإنجازات الممكنة فرديا وجماعيا.

ويبقى الصراع مُحتمدا، لحد الساعة بين اليساريين، وهو ما يخلق أجواء تنافس تدفعهما للبقاء في المستوى العالي.