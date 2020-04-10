رئيس الفيفا يخاطب إتحادات العالم ويحذر من المخاطرة بإستئناف البطولات

الرياضة
  • -
  • 0
رئيس الفيفا يخاطب إتحادات العالم ويحذر من المخاطرة بإستئناف البطولات
بقلم يونس رزيق

وجه رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” رسالة فيديو إلى رؤساء إتحادات كرة القدم في كل دول العالم بخصوص التحديات التي يواجهونها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو – حسبما نقل الموقع الرسمي للفيفا، اليوم الجمعة، إن “أولويتنا القصوى ومبدأنا في التعامل مع مسابقاتنا الذي نشجع الجميع على اتباعه هو أن الصحة تأتي أولاً”، مضيفًا “لا توجد مباراة أو مسابقة أو دوري أهم من حياة إنسان واحد.. ويجب أن يكون هذا واضحًا للجميع بالعالم”.

وتابع قائلا، “فرض استئناف المسابقات بدون أمان بنسبة 100% سيكون قرارًا غير مسؤول.. وإذا اضطررنا للانتظار لفترة أطول قليلا فعلينا القيام بذلك، الأفضل الانتظار وعدم المخاطرة.. وبالنسبة لصندوق الإغاثة في الطوارئ، فإننا تمكننا بفضل العمل المشترك داخل (الفيفا) خلال الأعوام الأربعة الماضية من الوصول لوضع مالي قوي للغاية”، مؤكدًا أن الاحتياطات النقدية للفيفا هي أموال كرة القدم ويجب التفكير فيما يمكن القيام به للمساعدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=803996

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com