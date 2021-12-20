رئيس الفيفا يرشح مصر لتنظيم كأس العالم 2030!

رشّح رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو مصر لإحتضان نهائيات كأس العالم 2030، مؤكدا أنها الأكثر إستعدادا وجاهزية في القارة السمراء.

وأجرى رئيس الفيفا تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة “kick off” الجنوب إفريقية أكد فيها أن مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص إستضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم ولا سيما دول شمال إفريقيا.

وقال: “مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي أسبانيا والبرتغال عرضوا استضافة البطولة بشكل مشترك وكان للمغرب رغبة قوية في المشاركة معهما ولكنهما قدموا طلبهم دون المغرب وفضلوا عدم إدراج دولة إفريقية في ملف استضافة البطولة”.

واستطرد إنفانتينو حديثه قائلا: “بإمكان مصر والسعودية تنظيم كأس العالم و لكن المغرب فقط التي تقدمت بملفها حتى الآن”.

و سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي. عبر عدد من القنوات الأوروبية في كأس أمم افريقيا بالكاميرون.

وأعلنت قناة “سكاي” و “بي بي سي” في بريطانيا عن حصولهما بشكل رسمي على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالكاميرون.

كما أعلنت “سكاي” أنّها ستعرض 52 مبارة، فيما ستعرض بي بي سي مباريات “ربع النهائي و نصف النهائي و النهائي على قنواتها”.

و سيشارك المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من كوت ديفوار وسيراليون و غينيا الإستوائية.

يذكر، أن التلفزيون العمومي لم يعلن بعد قرار بثه مباريات الكتيبة الوطنية في العرس الكروي من عدمها.

وعاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه في الساعات الماضية، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

و كشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

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