رئيس “الفيفا” يزور فلسطين الأحد المقبل

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو. سيزور الأراضي الفلسطينية الأحد المقبل في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها.

كما قال الرجوب خلال مؤتمر صحفي في بيت لحم، إن رئيس الفيفا سيرافقه ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي. وهم المصري هاني أبو ريدة ورئيسا الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والقطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

كما أضاف أن انفانتينو والضيوف سيحظون باستقبال في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية. ثم سينطلقون إلى باقي الفعاليات المقررة الأحد المقبل.

وأشار إلى إقامة مباراة ودية على هامش الزيارة بين المنتخبين الأولمبي الفلسطيني والأردني على ملعب بيت لحم. الذي سيطلق عليه اسم “استاد بيليه” نسبة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية.

وأعرب الرجوب عن أمله في أن تحظى الزيارة والمباراة بحضور جماهيري غفير في الملعب يؤكد أهمية القضية الفلسطينية على المسرح العربي والعالمي.

وقال: “نأمل أن يغادرنا الضيوف وهم مقتنعون بمسألتين، الأولى أن يفهموا ظروفنا والتحديات التي نواجهها بسبب الاحتلال الصهيوني”. و”الثانية أن يكونوا مقتنعين أننا قادرون على بناء دولة مستقلة تكون فيها الرياضة مكوناً أساسيا”.

وتعتبر زيارة انفانتينو الأولى له إلى الأراضي الفلسطينية منذ توليه منصبه في فبراير 2016. والثانية لرئيس اتحاد اللعبة إذ سبقه سلفه السويسري جوزيف بلاتر.

وتأتي الزيارة في ظل شكوى فلسطينية متكررة من تقييد سلطات الاحتلال حركة تنقل الرياضيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، ومنع دخول منتخبات وأندية عربية ودولية للعب في فلسطين.