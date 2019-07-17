رئيس “الفيفا” يصل مصر لمُتابعة لقاء الخضر والسنغال

حط “جياني إنفانتينو”، رئيس الفيفا، رحاله في العاصمة المصرية القاهرة، صبيحة اليوم الأربعاء، من أجل حضور نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتحصل الرجل الأول في الكرة العالمية على إستقبال كبير من طرف السلطات المصرية، والجماهير المحلية التي سعت لإلتقاط صور برفقته.

يُشار بأن خليفة “سيب بلاتر”، وإضافة لمُتابعته المواجهة المُرتقبة بين “الخضر” و”السنغال”، مُنتظر أيضا في المُدرجات خلال لقاء “تونس” و”نيجيريا”.

يُذكر بأن السويسري إلتقى بكثير من مُمثلي الإتحاديات الإفريقية، وهذا على هامش إجتماع المكتب التنفيذي للكاف.