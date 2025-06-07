رئيس الفيفا يهنئ فتيات أقبو بعد التتويج باللقب

وجه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو رسالة تهنئة إلى رئيس الفاف وليد صادي، عبر من خلالها عن تهانيه الحارة لنادي فتيات أقبو بعد تتويجهن بلقب بطولة القسم الأول للسيدات لموسم 2024 /2025 .

وحسب بيان الفاف، الذي نشر، اليوم السبت، عبر الموقع الرسمي لها، جاء في نص رسالة إنفانتينو “عزيزي الرئيس، من خلال هذه الرسالة، أود أن أهنئ بحرارة البطلات الجديدات للجزائر، نادي أقبو للسيدات. لقد أثمرت جهودهن المتواصلة ونتائجهن المتميزة طوال الموسم، ومكنتهن من هذا اللقب الهام”.

كما اضاف إنفانتينو “أقدم أحرّ التهاني لجميع عضوات الفريق وكافة مكونات النادي على هذا الإنجاز الكبير”.

وختم رئيس الفيفا ” أود أن أعرب لكم، ولإتحادكم، عن خالص امتناني لما تبذلونه من دعم متواصل، وعمل دؤوب، وتفانٍ في سبيل تطوير كرة القدم النسوية في بلدكم، آمل أن تتاح لي فرصة لقائكم قريبًا، عزيزي الرئيس”.