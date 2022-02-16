رئيس الفيفا يُعزي الكرة الجزائرية ويُشيد بالراحل زوبا

قدم رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تعازيه الخالصة لأسرة كرة القدم الجزائرية إثر وفاة، عبد الحميد زوبا.

كما آشاد الرجل الأول في الاتحاد الدولي لكرة القدم بانجازات لاعب منتخب جبهة التحرير الوطني الذي غادر الحياة قبل أسبوعين تقريبا.

حيث نشرت “الفاف” على موقعها الرسمي رسالة التعزية، والتي قال فيها رئيس الفيفا:“انجازات شخصية كرة القدم الجزائرية داخل وخارج الملاعب لن تنسى، وسنفتقده كثيرا”.

كما أضاف إنفانتينو:“بالنيابة عن المجتمع الدولي لكرة القدم ، أود أن أعرب عن أعمق تعاطفنا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، وكذلك لعائلة وأصدقاء عبد الحميد زوبا”.

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غادر الناخب الوطني السابق ولاعب منتخب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد زوبا، الحياة سهرة الأربعاء.

رمز منتخب جبهة التحرير الوطني توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عاما.

وسبق لزوبا قيادة فريق مولودية الجزائر للتتويج بالثلاثية التاريخية سنة 1976.

ويعتبر المجاهد عبد الحميد زوبا أيضا من الرجال الذي صنعوا تاريخ المنتخب الوطني الجزائري.

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قام الناخب الوطني جمال بلماضي بزيارة أسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا.

وتأتي هاته الزيارة من وزير السعادة كما يُلقب للمنزل العائلي للمُجاهد زوبا للاطمئنان على حالته الصحية.

وتواجد خلال ذات الزيارة المُدرب السابق للمُنتخب الوطني الجزائري عبد الرحمن مهداوي.

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تمنى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” وأعضاء مكتبه الفيدرالي الشفاء لأسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا الذي يمر بأزمة صحية.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” نشر صورة للمدرب التاريخي لفريق مولودية الجزائر وأرفقها بعبارة.

”رئيس الفاف و أعضاء المكتب الفيدرالي يتمنون الشفاء العاجل للاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني FLN عبد الحميد زوبا..”اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين”.