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رئيس “الفيفا” يُهنىء “السياسي”

الرياضة
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رئيس “الفيفا” يُهنىء “السياسي”
بقلم إسماعيل عشاش

أرسل رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” برقية للفاف ورئيسها، خير الدين زطشي لتهنئة شباب قسنطينة، بعد تتويجه باللقب.

وقال “إنفانتينو” :”شباب قسنطينة فاز باللقب، وأوجه تهنئة حارة له بالتتويج الثاني في تاريخه منذ 1997، وهو مايُظهر إصراره ومُثابرته”.

وواصل “الإيطالو – سويسري” :”والتهاني مُقدمة أيضا لجميع مُهندسي هذا النجاح، لاعبون، مُدرب، والأطقم الفنية والإدارية، وهذا دون نسيان أنصار الفريق”.

ليختم :”نحن والمجتمع الكروي، نُريد أن تُسوقوا صورة إيجابية عن كرة القدم، وأنا أستمع دائما لمُقترحاتكم، وسأكون سعيدا بمُلاقاتكم مُستقبلا”.

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