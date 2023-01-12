رئيس الكاف:”سنقوم باختيار أفضل ملف لاحتضان كان 2025″

أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن هيئته ستختار أفضل ملف لاحتضان منافسة كأس إفريقيا 2025.

حيث قال الرجل الأول في الكاف خلال ندوة صحفية يعقدها في هاته الأثناء بملعب نيلسون مانديلا.

“بخصوص منافسة كأس أمم إفريقيا 2025 سنقوم باختيار أفضل ملف لاحتضان الكان”.

كما أضاف:”اُطمئن الجميع ان الجزائر ومختلف الدول الافريقية سيتم معاملتها بنفس الطريقة وبالعدل في منح شرف تنظيم كان 2025″.

قبل أن يختم:”احتضان الجزائر للشان سيقدم لها أفضلية نعم لكن سيتم معاملة الجميع بنفس الطريقة”.