رئيس الكاف:”هذا ما دار بيني وبين الرئيس تبون بخصوص مانديلا”

كشف رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الراحل نيلسون مانديلا.

حيث قال رئيس الكاف في تصريحات على هامش نهاية زيارته للمنشآت الجزائرية اليوم الأحد.

“تحدثت مع رئيس الجمهورية تبون عن الفترة التي غادر فيها نيلسون مانديلا السجن”.

“كان مانديلا يُريد بشدة آنذاك زيارة الجزائر للتعبير عن فرحته ويقول شكرا للجزائريين وشكرا على الديمقراطية في جنوب إفريقيا”.