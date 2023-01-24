رئيس الكاف :” الجزائريون يعشقون كرة القدم إلى أبعد الحدود “

حلّ رئيس الكاف باتريس موتسيبي ، اليوم الثلاثاء، بمدينة وهران لمتابعة مباريات منافسة الشان بملعب ميلود هدفي.

وقال باتريس موتسيبي في تصريح له لـ “النهار” لدى حلوله بمطار أحمد بن بلة :”الجزائر بلد متنوع بثقافته و تقاليده. إنها حقا بلد كرة القدم”.

كما أضاف :”أؤكد أن الجزائريون يعشقون كرة القدم إلى أبعد الحدود، أنا اليوم في وهران لمتابعة المباريات. و كنت في قسنطينة التي اعترف أنها جميلة جدا، كما أن أجوائها المناخية جميلة”.

وختم موتسيبي “أنا أشجع الجزائر على كل ما قامت به وتقوم به، بصراحة كل الإمكانيات متوفرة”.

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