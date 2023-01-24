رئيس الكاف :”الجزائر ستكون حاضرة في المونديال المقبل”

ابدى رئيس الكاف باتريس موتسيبي ثقته الكبيرة في تواجد المنتخب الوطني في المونديال المقبل الذي ستنظمه كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأكد باتريس موتسيبي خلال حديثه لـ “النهار” اليوم لدى حلوله بمدينة وهران “الجزائر كانت قريبة من التواجد في مونديال قطر، لكنها لم تتأهل، لكن أؤكد انها ستكون حاضرة في المونديال المقبل، إن شاء الله”.

كما أضاف “غانا قدمت مباريات جيدة، و المغرب قدمت مستويات جيدة إلى جانب الكاميرون كذلك، وحتى السنغال و تونس”.

كما أبدى موتسيبي اعجابه الكبير لمدى التنوع المناخي الذي تتميز به الجزائر خاصة مدينة قسنطينة التي اكتست بالثلوج.

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