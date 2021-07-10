رئيس الكاف :”الخضر لديهم المؤهلات للفوز بكأس العالم”

أكد رئيس الكاف، باتريس موتسيبي بأن المنتخب الوطني الجزائري لديه من المؤهلات ما يسمح لها بالتنافس والذهاب بعيدا في المونديال، ولم لا التتويج به في المُستقبل القريب، وهذا بداية من دورة العام القادم 2022 والتي ستقام في الأراضي القطرية

وصرّح الميلياردير الجنوب الإفريقي، من كوتونو البنينية، في ندوة صحفية عقدها قُبيل نهائي الكاف بين شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي :”حلمنا جميعا هو رؤية منتخب إفريقي يحمل كأس العالم”.

وأضاف في سياق مُتصل :”منتخبات مثل السنغال، الكاميرون والجزائر لديها المؤهلات من أجل الوصول لهذه الغاية”.

وفي سياق مُنفصل، توقع خليفة أحمد أحمد بأن يكون النهائي بين الجياسكا والرجاء البيضاوي مثيرا على جميع الأصعدة نظرا للتقارب في المُستوى بين الفريقين اللذين يمتلكان تاريخا كبيرا على الساحة القارية.