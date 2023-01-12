رئيس الكاف:” شان الجزائر ستكون الأفضل ولا نهتم بالأمور الأخرى”

رشح رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، شان الجزائر لتكون الأفضل على الاطلاق مُقارنة بالنسخ السابقة.

حيث قال الرجل الأول في الكاف خلال ندوة صحفية يعقدها في هاته الأثناء بملعب نيلسون مانديلا.

“شان الجزائر سيكون الأفضل على الإطلاق ونحن متواجدون في دولة كرة القدم ونحن فخورون بما تم إنجازه”.

كما أضاف:”جميع الدول الإفريقية متساوية لدينا ويجب على الجميع احترام شروط الكاف”.

قبل أن يختم:”نحن مركزون حاليا على إنجاح الشان ولا نهتم بالأمور الأخرى”.