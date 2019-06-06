رئيس الكاف في قبضة الشرطة الفرنسية بباريس

أكدت مجلة “جون أفريك ” صبيحة اليوم الخميس خبر الإستماع لرئيس الكاف أحمد أحمد بالعاصمة الفرنسية باريس من قبل اللجنة المركزية لمكافحة الفساد بفندق “بيري”.

وتم الإستماع لرئيس الكاف أحمد أحمد صبيحة اليوم على الصاعة 08:30 بفندق باريس من قبل اللجنة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بتهمة فسخ العقد مع شركة العتاد الرياضي “بيما” من جانب واحد.

وتواصلت الفضائح في بيت الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد قرار إعادة نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب عطل في “تقنية فيديو الفار”، بالرغم من إعلان تتويج الترجي باللقب القاري في وقت سابق.