رئيس “الكاف”: “لا أتمنى تأجيل “الكان” ولكن..” !

كشف أحمد أحمد، رئيس “الكاف”، أنه لا يتمنى تأجيل كأس إفريقيا 2021 المقرر إقامتها شهر جانفي المقبل في “الكاميرون”.

وقال “أحمد أحمد” في تصريحاته لقناة “بي إين سبورتس”: “إنه من المبكر الآن اتخاذ قرار نهائي في البطولات والأحداث الكروية، سنتشاور مع الاتحادات المحلية وجهاز الفيفا للوصول إلى القرار المثالي بشأن البطولات وإيجاد الحلول”.

وأضاف: “إن المشكلة ليست في النهائيات التي ستستضيفها الكاميرون فقط وإنما في المباريات التأهيلية، إذ أنه لم تقم إلى الآن إلا جولتان فقط وهو ما سيكون له أثر سلبي على الموعد النهائي لتأهل الدول إلى النهائيات”.

وتابع: “ضعف الإمكانيات الصحية والطبية في العديد من الدول الإفريقية يجبرنا دائماً على أخذ الحيطة والحذر وعم التسرع في عودة المنافسات”.

في حين ختم كلامه: “يمكن أن نتنبأ إلى الآن بما سيحدث في المستقبل والرؤية غير واضحة وصحة اللاعبين ستكون أولوية لنا ونحن أولا نفكر في سلامة اللاعبين والجميع قبل التفكير في استئناف المسابقات”.